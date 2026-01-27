Морози й снігопади паралізували США: десятки загиблих і масові відключення світла

У США потужна зимова буря призвела до загибелі щонайменше 18 людей у кількох штатах. Надзвичайний стан оголосили щонайменше 25 губернаторів, повідомляє Reuters. За даними агентства, серед загиблих — двоє підлітків. У місті Фріско (штат Техас) 25 січня внаслідок нещасного випадку загинула 16-річна дівчина, а в окрузі Салін (Арканзас) підліток смертельно травмувався, коли всюдихід врізався в дерево. У Пенсільванії, за інформацією місцевих ЗМІ, троє людей загинули під час прибирання снігу.

У Техасі в місті Остін одна людина померла від переохолодження, намагаючись сховатися на покинутій автозаправці. У Нью-Йорку, за словами мера Зограна Мамдані, від сильного холоду загинули щонайменше п’ятеро людей.

Метеорологиня Центру прогнозування погоди Еллісон Сантореллі зазначила, що екстремально низькі температури збережуться до початку лютого. Попри те, що буря поступово залишає східне узбережжя США, вона супроводжується сніговими шквалами та сильним морозом. У деяких регіонах висота снігового покриву перевищила 30 сантиметрів.

За інформацією PowerOutage.us, без електропостачання залишилися майже 800 тисяч споживачів у південно-східних штатах, зокрема понад 246 тисяч — у Теннессі. Через негоду 25 січня в США скасували понад 12,5 тисячі авіарейсів — це рекордний показник із часів початку пандемії COVID-19. Станом на понеділок було скасовано ще близько 3900 рейсів усередині країни та на міжнародних напрямках.

Міністр транспорту США Шон Даффі висловив сподівання, що робота аеропортів повернеться до нормального режиму до середи.

Як повідомляло раніше ForUa, лютий готує погодні гойдалки: від морозів до потепління.