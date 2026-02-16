Освітня криза: майже половина українських підлітків не знає базової математики

В Україні погіршується рівень математичної грамотності учнів, і ця проблема вже набуває масового характеру, впливаючи на майбутнє школярів та економіку країни.

За даними дослідження освітніх втрат з математики від EdEra та Tokarev Foundation, майже кожен другий підліток не досяг базового рівня знань з математики.

Аналіз результатів НМТ з математики 2022–2024 років, дані PISA‑2022, інтерв’ю з учителями та діагностичні тести учнів 5, 7 і 10 класів показали наступне:

- 42% учнів за міжнародним дослідженням PISA‑2022 не досягли базового рівня з математики;

- лише 3% мають найвищі результати;

- за даними НМТ-2025, 12% учасників не подолали поріг, відповівши гірше за рівень 5–7 класів. Середній результат становив 132,5 бала зі 200. Для порівняння, з української мови та історії таких учнів було лише 1%.

Фахівці підкреслюють, що математика — це не тільки оцінки та тести. Недостатні знання впливають на здатність мислити критично, прораховувати ризики та ухвалювати рішення. Слабка математична підготовка також підриває фінансову грамотність молоді та обмежує можливості у STEM-напрямках, технологіях і управлінні.

Дослідники виділили 6 клас як критичну точку: у цьому віці учні часто втрачають мотивацію та не засвоюють ключові теми, що ускладнює подальше опанування алгебри, геометрії та STEM-предметів.

Додатково проблему посилює нестача вчителів математики, фізики та хімії, що вже неодноразово озвучувалося Міністерством освіти і науки України.

