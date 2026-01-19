Українці можуть перевірити свої знання на користь ЗСУ

В Україні стартує масштабне онлайн-тестування, присвячене Дню Соборності. Учасники зможуть перевірити свої знання про ключові етапи українського державотворення та зробити внесок у підтримку Збройних Сил України.

Ініціативу організовує освітня платформа Національного фестивалю «Код Нації». Мета акції — нагадати про значущість Акта Злуки 1919 року та підвищити обізнаність громадян щодо процесів об’єднання українських земель.

Реєстрація на тест триває до 23:59 15 лютого, а скласти тест можна у зручний час до 20 лютого включно. Після проходження тесту учасники автоматично отримають сертифікат.

Весь прибуток від благодійних внесків буде спрямовано на підтримку ЗСУ.

Зареєструватися на тест можна за посиланням на сайті організаторів.

