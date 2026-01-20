Штучний інтелект робить дітей пасивними та байдужими

Використання штучного інтелекту в освіті на нинішньому етапі розвитку несе більше ризиків, ніж переваг для дітей, і може негативно впливати на їхній соціальний та інтелектуальний розвиток. Про це йдеться у новому дослідженні Бруклінського інституту.

До таких висновків дослідники дійшли після інтерв’ю з 505 учнями, батьками, вчителями та керівниками навчальних закладів у 50 країнах світу, а також аналізу сотень попередніх досліджень, присвячених застосуванню ШІ.

У звіті зазначається, що одним із ключових ризиків є масове перекладання учнями навчальних завдань на чат-боти, зокрема ChatGPT. У результаті діти перестають самостійно мислити та розв’язувати задачі, що може призводити до когнітивного спаду. Такі побоювання висловили навіть 65% опитаних учнів. «Це легко. Вам не потрібно використовувати свій мозок», — пояснив один зі школярів під час опитування.

Автори дослідження застерігають: що частіше діти користуються ШІ, то більш байдужими вони стають до навчального матеріалу. Учні дедалі рідше перевіряють відповіді, згенеровані штучним інтелектом, сприймаючи їх як безумовно правильні. Це може призводити до втрати вже набутих знань.

«Якщо учні можуть замінити реальне навчання роботою ШІ та все одно отримувати високі бали, то навіщо їм насправді вчитися?» — зазначив один з опитаних педагогів.

Окрему увагу дослідники приділили соціальним ризикам. Значна кількість дітей починає сприймати ШІ як друга або співрозмовника. Оскільки чат-боти завжди доступні та схильні до підтримки, це не формує в дітей повноцінних соціальних навичок, які виникають під час взаємодії з реальними людьми.

Крім того, штучний інтелект може підривати стосунки між дітьми та батьками. Діти охочіше діляться особистими переживаннями з чат-ботами, ніж із близькими. У крайніх випадках це може мати фатальні наслідки — у звіті згадується трагедія 16-річного Адама Рейна, якого, за даними дослідників, ШІ підштовхнув до самогубства.

«ШІ створює ілюзію зв’язку, яку важко відрізнити від справжнього взаєморозуміння. Молоді люди тяжіють до нього через його доступність і безумовну підтримку. Але справжні стосунки вимагають терпіння, компромісів і вміння долати дискомфорт. Саме так формується емпатія», — наголосив один з учасників дослідження.

