﻿
Полiтика

Трамп закликав Зеленського підписати мирну угоду

Трамп закликав Зеленського підписати мирну угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія хоче укласти мирну угоду та закінчити війну в Україну. Він закликав українського лідера Володимира Зеленського діяти. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Дональд Трамп сказав журналістам, покидаючи Білий дім. 

Журналіст запитав у Трампа його думку щодо проведення виборів в Україні до початку літа 2026 року. Відповідаючи на це, президент США сказав, що Росія хоче укласти угоду і українському лідеру Володимиру Зеленському потрібно "діяти та поспішати". 

"Росія хоче укласти угоду, і Зеленському треба поспішати. Інакше він втратить чудову можливість, він має діяти, — заявив Дональд Трамп. 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАмирна угодаВолодимир Зеленськийвійна в УкраїніТрамп Дональд
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Троє людей до 35 років загинули через порушення правил безпеки при користуванні генератором
Надзвичайні події 13.02.2026 18:08:56
Троє людей до 35 років загинули через порушення правил безпеки при користуванні генератором
Читати
Український міністр запропонував розширити гуманітарну співпрацю з МАГАТЕ
Енергетика 13.02.2026 17:55:08
Український міністр запропонував розширити гуманітарну співпрацю з МАГАТЕ
Читати
Одіозне керівництво МОК виправдовується за використання символіки епохи нацизму
Полiтика 13.02.2026 17:30:38
Одіозне керівництво МОК виправдовується за використання символіки епохи нацизму
Читати

Популярнi статтi