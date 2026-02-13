﻿
Жінку підозрюють у жорстокому поводженні з неповнолітніми сестрами на Полтавщині

Жінку підозрюють у жорстокому поводженні з неповнолітніми сестрами на Полтавщині

У Полтавській області 30-річну жінку підозрюють у жорстокому поводженні з двома молодшими сестрами, над якими вона була опікункою. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Йдеться про дівчат 16 та 13 років. За даними слідства, жінка систематично застосовувала до них фізичну силу, обмежувала у сні та їжі, а також не дозволяла задовольняти базові фізіологічні потреби.

Зокрема, у вересні 2025 року, після того як дівчата без дозволу з’їли солодощі, опікунка змусила їх дві доби стояти навколішки на гречці та солі. За інформацією правоохоронців, вона також завдавала ударів металевою лопаткою для взуття, внаслідок чого у дітей виявили синці та садна на тілі й голові.

Коли жінки не було вдома, дівчата втекли. Їх розшукала поліція та опитала. Після проведення експертиз опікунці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 127 КК України (катування). Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.

Керівник обласної прокуратури Євген Гладій наголосив, що опікун зобов’язаний забезпечувати дитині належні умови для життя, розвитку та захисту її прав. За його словами, дисципліна в сім’ї має ґрунтуватися на взаємоповазі та не може передбачати приниження чи насильство.

Наразі дівчата перебувають із старшим братом та забезпечені належними умовами проживання.

