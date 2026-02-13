﻿
Трамп може припинити участь США в мирному процесі

Президент США Дональд Трамп може вийти з переговорного процесу щодо завершення війни між Україною та Росією напередодні виборчого сезону до Конгресу США. В Україні зростає відчуття, що час для досягнення мирних домовленостей спливає, повідомляє The Atlantic. Співрозмовники журналістів припускають, що найближчим часом, коли передвиборча кампанія в США вимагатиме дедалі більше уваги Трампа, він може дійти висновку, що участь у переговорах стала для нього політично невигідною.

У такому разі, пише видання, Трамп може вийти з перемовин, поклавши відповідальність за провал дипломатичних зусиль на жорстку позицію однієї або обох сторін конфлікту.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню наголосив, що Україна намагалася продемонструвати готовність до компромісів. «Українці наполегливо намагалися показати свою готовність до компромісу. Тактика, яку ми обрали, полягає в тому, щоб американці не думали, що ми хочемо продовжувати війну», — заявив Зеленський.

За його словами, саме тому Україна почала підтримувати американські пропозиції в будь-якому форматі, який може пришвидшити переговорний процес.

Раніше ForUa  повідомляло, який політичний бартер та навіщо пропонує Україні Вашингтон.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Трампмирні переговоривибори в США
