Зеленський заявив про готовність України воювати далі

Україна готова продовжувати боротьбу з Росією у разі, якщо не вдасться укласти справедливу угоду про завершення війни. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю The Atlantic.

За даними видання, в оточенні глави держави висловлюють занепокоєння, що можливість досягнення мирної домовленості між Україною та Росією може бути втрачена. Співрозмовники журналістів не виключають, що за відсутності угоди цієї весни бойові дії триватимуть ще кілька років.

Водночас Зеленський наголосив, що не погодиться на домовленості, які будуть невигідними для України. Він також підкреслив, що після чотирьох років повномасштабної війни Україна зберігає готовність продовжувати опір. Коментуючи ситуацію на фронті, він заявив, що Україна не зазнає поразки.

Заява прозвучала після другого раунду переговорів між представниками України, Росії та США, які відбулися в Абу-Дабі. Під час переговорів українська сторона наполягає на фіксації позицій сторін на лінії зіткнення. Росія вимагає повного контролю над Донецькою областю та виведення з регіону українських військ.

США, зі свого боку, пропонували створення вільної економічної зони на Донбасі, однак, за словами Зеленського, цю ідею не підтримали ні Україна, ні Росія.

