Бажане за дійсне: що відбувається довкола процесу мирного врегулювання

Під час нещодавніх зустрічей в ОАЕ представники США обговорювали з вітчизняними перемовниками можливість проведення виборів та референдуму в Україні вже цьогоріч у травні, повідомвляє низка впливових західних медіа. Чи дійсно на Банковій припускають практичну реалізацію такого сценарію та які ризики він несе – далі в матеріалі ForUA.

Про те, що під час нещодавнього мирно-перемовного марафону в Абу-Дабі американська сторона обговорювала з українською делегацією можливість проведення виборів та референдуму в Україні цьогоріч у травні із посиланням на власні джерела повідомило днями Reuters. За даними агентства, амбітною метою офіційного Вашингтону залишається підписання мирної угоди між Україною та РФ вже у березні. Саме її – угоду – за задумом Білого дому мають винести на затвердження в межах загальнонаціонального українського плебісциту.

«Спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер говорили, що було б найкраще, якби це голосування відбулося найближчим часом. За їхніми словами, через проміжні вибори до Конгресу, що відбудуться в листопаді, американські високопосадовці матимуть менше часу та політичного капіталу для укладення мирної угоди. Два джерела розповіли, що американські та українські чиновники обговорювали можливість референдуму та одночасно з ним виборів президента вже у травні. Неназваний український чиновник сказав, що Володимир Зеленський відкритий до ідеї виборів найближчим часом й упевнений у своїй перемозі», - зауважує Reuters.

Водночас інші співрозмовники агентства називають такі терміни фантастичними, позаяк і досі в мирно-перемовному треку не досягнуто згоди щодо ключових питань, зокрема територій. В даному контексті зазначається, що Кремль й надалі вимагає виведення ЗСУ з Донецької області, що офіційний Київ зі зрозумілих причин відкидає як апріорі неприйнятну умову.

Про те, що президент Володимир Зеленський може оголосити про підготовку до проведення президентських виборів і всеукраїнського референдуму щодо мирної угоди з Росією 24 лютого — саме у день четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомило напередодні видання Financial Times, за даними якого проєкт календаря передбачає, що обидва голосування мають відбутися навесні 2026 року, і умовою для цього можуть стати гарантії безпеки від партнерів, зокрема зі США. Американська сторона нібито наполягає на проведенні голосувань до 15 травня, щоб узгодити подальшу співпрацю з Україною.

Президент Володимир Зеленський заперечив, що США погрожують відмовитися від своїх же гарантій безпеки у разі якщо в Україні не оголосять дату виборів президента.

Банкова вирішила за гарячими слідами не коментувати інформаційно-виборчі пристрасті. Витримавши досить тривалу паузу, Володимир Зеленський лише о другій половині дня середи, 11 лютого, спілкуючись онлайн з журналістами, висловив свою думку відносно публікації Financial Times про нібито його наміри оголосити 24 лютого дату виборів президента і референдуму щодо територіальної цілісності.

«Я багато разів казав щодо виборів... Ми приходимо до виборів тоді, коли є всі відповідні гарантії безпеки. Питання виборів підіймають ті чи інші партнери України, сама вона це ніколи не підіймала, але ми безумовно готові до виборів. Це дуже просто зробити: зробіть припинення вогню – будуть вибори. Тобто це питання безпеки», – наголосив глава держави. Він згадав, що США піднімали питання виборів, але зазначив, що не хоче вдаватися в деталі. Також нинішній господар Банкової заперечив інформацію про те, що США нібито погрожують відмовитись від своїх же гарантій безпеки. «Ні. Вони не погрожують відмовлятись від гарантій безпеки. До речі, вони не пов’язують вибори з гарантіями безпеки», - резюмував діючий гарант української Конституції.

Він також висловив сподівання, що Україна та США досягнуть розуміння в ході нового раунду переговорів, запланованих на наступний тиждень у Штатах і спростував інформацію деяких ЗМІ про те, що начебто українська делегація має намір відвідати Москву.

Тим часом глава росМЗС Лавров вкотре поскаржився на те, що США спочатку запропонували РФ домовленості щодо завершення війни в Україні, а наразі відреклися від них. За словами очільника зовнішньополітичнього відомства Росії, йдеться зокрема про певні домовленості в Анкориджі, на Алясці, під час минулорічного саміту по лінії Трамп-Путін. Тобто, країна-агресорка продовжує апелювати до незрозумілого по формі та змісту «духу Анкориджа».

Головний дипломат РФ Лавров не приймає безпосередньої участі у мирних переговорах і ретранслює суто пропагандистські тези, вважає політолог Володимир Фесенко. Зокрема, у розмові з ForUA експерт наголосив: «Обурливі заяви керманича російського МЗС суто у психологічному вимірі трактуються так: «Ти (Трамп – Ред.) мужик чи не мужик?». Тобто, такі собі прийоми пітерського підворіття, які на Трампа абсолютно не впливають. Лавров також натякає на те, що саме американці запропонували ідею виходу українців з Донбасу, а Росія за це припиняє вогонь чи то пак погоджується на перемир’я. Цілком ймовірно, що ця ідея дійсно обговорювалася, але якщо б про це домовилися – про це сказали би одразу. Хоча… в стилі Путіна саме таємні домовленості рулять. Тим не менше, я думаю, що істерично-пропагандистські заяви Лаврова на Трампа не вплинуть. Ми пам’ятаємо, як одного разу Трамп відреагував на допис Медведєва і що, хіба це вплинуло на його генеральну лінію щодо РФ? Ні. А не вплинуло тому, що Трамп домовляється не з Медведєвим чи Лавровим, а з Путіним».

Що ж стосується інформації Reuters та FT про ймовірні весняні вибори в Україні, то, на переконання політолога, дану тему зачепили в контексті переговорів між Україною та США «і це не предмет комунікації з Росією».

«Дивуватися темі виборів не варто. Нагадаю, один з 20-ти пунктів мирного плану США – це вибори, по яким є згода ще з минулого року. Проведення виборів в Україні після завершення війни є частиною американського мирного плану і це давно узгоджено. Якщо говорити про референдум відносно схвалення чи не такого мирної угоди, то це також передбачено у плані США. Але вибори – це одне, а головна розбіжність по Донбасу – друге та ключове», - зазначає експерт.

Насамкінець політолог підкреслив, що ідея про вибори у поєднанні з референдумом є цілком прийнятною для президента України. «З точки зору політтехнологій це буде логічно для Зеленського в контексті припинення війни. Але скажу абсолютно відверто: я не вірю в жодну мирну угоду вже у березні-травні. На сьогодні не бачу жодних передумов для цього», - підсумовує Володимир Фесенко.

Водночас політолог, керуючий партнер «Національної антикризової групи» Тарас Загородний у розмові з ForUA констатував: «Був на Росії такий діяч, як Олександр Галич, якому належить вислів: «Кум докушал огурец и закончил с мукою: оказался наш отец не отцом, а с@кою». Це якраз про російську владу, яка сподівалася на те, що Трамп їм допоможе. Не допоможе. Американці – конструктивні люди, які все ж таки хочуть про щось домовитися. Завданням Трампа, коли він їхав на Аляску, було врешті-решт почути конкретно від Путіна, що він у біса хоче. Я думаю, що Путін десь в перервах розмов про печенігів та Ярослава Мудрого вивалив Трампу усі свої «хотєлки» в рамках того, що він називає стамбульськими угодами».

Наразі, на переконання експерта, розгортається паралельний мирним перемовинам трек, який українськими медіа зазвичай ігнорується. Зокрема, йдеться про те, що Трамп «фактично знищує нафтову промисловість Росії».

«Трамп таких ударів по нафтових можливостях РФ наносить, що росіянам страшно, бо вони вже викинуті з Європи і на стадії викидання з Індії. Санкції, нагадаю, вже були по Лукойлу і Роснафті, до яких у Путіна були неготові. Cитуація настільки погана для росіян, що вони, в тому числі вустами Лаврова починають вити. Проблема полягає в тому, що Трамп не зупиниться і в дійсності він руйнує основу існування РФ – експорт нафти. Але Трамп це робить не тому, що палко любить Україну, а з огляду на необхідність захищати інтереси США і американських компаній. Нинішня тактика росіян не відгукується у США, а маніпулювати Трампом для них стає все важче і важче», - каже Тарас Загородний. Ситуація для росіян, на його думку, розвивається по гіршому сценарію ніж вони можуть собі уявити і тому в публічну площину «виповзають лаврови-медведєви».

Сполучені Штати, підкреслює Тарас Загородний, «послали росіян за курсом їхнього корабля» навіть у питанні Договору про скорочення стратегічних озброєнь: «Американці, попри «ядерний» вий на болотах, взагалі ніяк на нього не прореагували. І дійсно, навіщо реагувати, коли росіяни зараз не можуть наростити виробництво ядерних ракет так, щоб США стало страшно. Це викликає шок у росіян, позаяк їх ігнорують скрізь. І в сенсі тактики Трампа, зокрема його «нафтової» лінії відносно РФ, то вже окрім арешту суден є істерія Дерипаски, який цілком слушно зауважив, що американці встановлять ціну на нафту років так на п’ятдесят і тоді нам, тобто, росіянам хана».

Констатувавши, що дефіцит російського бюджету станом на зараз вже становить 1,7 трильйона, тоді як запланований показник складає 3 трл на рік, експерт додав: «З дуже поганими показниками росіяни зайшли у 2026 рік – скорочувати витрати потрібно скрізь. Тому, звичайно ж росіяни нервують, розуміючи, що летять в катастрофу по радянському сценарію. І, щоб розуміли шановні читачі, зазначу, що ніякого зняття санкцій з Росії не буде ані з європейської, ані з американської сторони. Тому у Лаврова причини для нервування дійсно є і вони не безпідставні».

Щодо ймовірних виборів та референдуму весною поточного року експерт налаштований вельми скептично: «Я думаю, що уся виборча історія та істерія – це суцільний «розводняк».

Всі чудово розуміють, констатує Тарас Загородний, до якої кінцевої зупинки невпинно рухається колесо російської економіки. «Економіка РФ валиться такими темпами, яких вони самі не очікували. Росіяни нарахували, що в цьому році рівень інфляції становитиме 4% , а за перший місяць вже є два відсотки. Це – офіційна статистика, яка свідчить, що такими темпами росіяни влітають за підсумками року в інфляційні 20%. В результаті дефіцит бюджету буде не 5%, як вони собі намалювали, а цілих десять процентів. В умовах такого дефіциту держава просто не може існувати», - резюмує Тарас Загородний. Між тим політолог вважає, що доки Путін знаходитиметься біля владного керма, доти й буде воювати проти України, акумулюючи для цього усі сили країни-агресорки.