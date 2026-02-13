Погода 13 лютого: морози ненадовго відступають, до +9°

Робочий тиждень в Україні завершується відчутним потеплінням — морози поступово відступлять, а найвищі температури будуть на півдні країни.

Сьогодні в більшості регіонів очікується мінлива хмарність. Подекуди можливі незначні опади у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом. Вітер - південно-східний, 3-8 м/с, повідомили синоптики.

Західні області: мінлива хмарність, переважно без опадів, місцями невеликий дощ. Температура повітря +2-5°.

Північні області: мінлива хмарність, без істотних опадів, місцями невеликий дощ. Температура +1-4°.

Центральні області: хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Температура +2-4°.

Південні області: хмарно, невеликий дощ. Температура повітря +7-9° — найтепліше в країні.

Східні області: мінлива хмарність, місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Температура +2-4°.

Київ та область: хмарно, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура в області 0…+5°, у Києві +1-3°.

