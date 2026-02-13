﻿
Топ-5 нових та вживаних: які бензинові авто купували українці в січні

У січні 2026 року в Україні зафіксовано суттєвий сплеск інтересу до автомобілів із бензиновими двигунами. За даними асоціації «Укравтопром», автопарк країни поповнився на 11,4 тис. таких машин, що на 40% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Експерти пов’язують таку тенденцію зі змінами в оподаткуванні електромобілів та нестабільною ситуацією в енергосистемі, що змусило покупців повернутися до перевірених двигунів внутрішнього згоряння.

Топ-5 найпопулярніших НОВИХ бензинових авто

Сегмент нових авто продемонстрував помірне зростання (+5%), а лідерами стали переважно кросовери:

  1. Hyundai Tucson — 183 од.

  2. Mazda CX-5 — 139 од.

  3. Skoda Kodiaq — 75 од.

  4. Skoda Octavia — 70 од.

  5. Suzuki SX4 — 67 од.

Топ-5 найпопулярніших ВЖИВАНИХ бензинових авто (імпорт)

Основний приріст ринку забезпечили саме вживані авто — 9,7 тис. одиниць. У цьому сегменті українці традиційно надають перевагу німецьким та американським брендам:

  1. Volkswagen Golf — 649 од.

  2. Volkswagen Tiguan — 560 од.

  3. Nissan Rogue — 553 од.

  4. Audi Q5 — 542 од.

  5. Skoda Octavia — 337 од.

Початок 2026 року став знаковим для бензинового сегмента, який наразі виступає головним драйвером українського авторинку, випереджаючи інші типи пального як серед нових моделей, так і в секторі «євроблях».

 Автор: Галина Роюк

