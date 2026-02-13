Топ-5 нових та вживаних: які бензинові авто купували українці в січні

У січні 2026 року в Україні зафіксовано суттєвий сплеск інтересу до автомобілів із бензиновими двигунами. За даними асоціації «Укравтопром», автопарк країни поповнився на 11,4 тис. таких машин, що на 40% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Експерти пов’язують таку тенденцію зі змінами в оподаткуванні електромобілів та нестабільною ситуацією в енергосистемі, що змусило покупців повернутися до перевірених двигунів внутрішнього згоряння.

Топ-5 найпопулярніших НОВИХ бензинових авто

Сегмент нових авто продемонстрував помірне зростання (+5%), а лідерами стали переважно кросовери:

Hyundai Tucson — 183 од. Mazda CX-5 — 139 од. Skoda Kodiaq — 75 од. Skoda Octavia — 70 од. Suzuki SX4 — 67 од.

Топ-5 найпопулярніших ВЖИВАНИХ бензинових авто (імпорт)

Основний приріст ринку забезпечили саме вживані авто — 9,7 тис. одиниць. У цьому сегменті українці традиційно надають перевагу німецьким та американським брендам:

Volkswagen Golf — 649 од. Volkswagen Tiguan — 560 од. Nissan Rogue — 553 од. Audi Q5 — 542 од. Skoda Octavia — 337 од.

Початок 2026 року став знаковим для бензинового сегмента, який наразі виступає головним драйвером українського авторинку, випереджаючи інші типи пального як серед нових моделей, так і в секторі «євроблях».