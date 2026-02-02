Авто, РЕБи, мавіки та евакуація: допомога 225 ОШП від фонду «Надія», Валерія Дубіля та партнерів

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» спільно з Валерієм Дубілем, Антоном Бахур та Романом Хохловим надають системну підтримку 225 окремому штурмовому полку під керівництвом Героя України Олега Ширяєва.

З початку повномасштабного вторгнення підрозділ регулярно отримує комплексну допомогу, необхідну для виконання бойових завдань, евакуації поранених і стабільної роботи на передовій.

Зокрема, для потреб полку передано автомобілі та мікроавтобус, причеп і евакуаційний візок, генератори, портативні електростанції та системи Starlink. Підрозділ також отримав персональні й автомобільні РЕБи, Mavic, прилади нічного бачення, комплектуючі до БПЛА і маскувальні сітки.

Окремий напрям допомоги — медичне, побутове та продовольче забезпечення військових. Захисникам передали сотні турнікетів, тактичні медичні наплічники, ліки, спальні мішки, розкладачки, газові обігрівачі, термоустілки, засоби гігієни, а також значні обсяги води, продуктів харчування, їжі швидкого приготування, енергетичних напоїв і спортивного харчування. Для облаштування позицій і побуту також передано інструменти, тенти, подовжувачі та інше необхідне оснащення.

Харків, Бахмут, Авдіївка, Часів Яр, Гуляйполе, а також прикордонні напрямки — це лише частина найскладніших ділянок фронту, де воював і продовжує воювати 225 окремий штурмовий полк. Підрозділ, створений для оборони Харкова, за час повномасштабної війни став однією з найбільш ефективних і результативних бойових одиниць на найважчих напрямках.

«Ворог не зупиниться, допоки ми його не зупинимо. Від нашої волі залежить доля держави. Тому потрібно рухатися вперед, ламати ворогу його плани і здобувати перемогу. Я в це вірю», — наголосив Олег Ширяєв, командир 225 окремого штурмового полку, Герой України.

За час повномасштабної війни команда фонду «Надія» здійснила 376 місій на фронт, забезпечуючи бойові підрозділи критично важливим обладнанням відповідно до реальних потреб на передовій. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.

«Системна підтримка бойових підрозділів — це питання збереження життів і стійкості оборони. Ми передаємо на фронт те, що реально працює: транспорт, евакуацію, зв’язок, енергетику, РЕБ і медичне забезпечення. І цю роботу будемо продовжувати», — зазначив Валерій Дубіль, голова наглядової ради фонду «Надія», перший заступник голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації.