Понад 20 млн грн збитків: ДБР викрило схему із закупівлею непридатних квартир для ДСНС

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом керівникам приватних підприємств, які збудували та продали державі житло, непридатне для проживання. Йдеться про сім квартир, придбаних для працівників Управління ДСНС у Чернівецькій області.

За даними слідства, у 2023–2024 роках посадовці обласного управління ДСНС уклали договори на закупівлю службового житла для рятувальників, відзначених за особливі заслуги. Однак після передачі ключів з’ясувалося, що квартири фактично не придатні для проживання.

У будинках були відсутні необхідні комунікації — водо- та газопостачання, а також міжповерхові перекриття. Проведені експертизи підтвердили, що житло не відповідає санітарним і технічним нормам.

Попри це, акти приймання-передачі містили недостовірні відомості про готовність об’єктів і були підписані всіма учасниками угоди.

За інформацією ДБР, державі завдано збитків на понад 20 мільйонів гривень. Отримані кошти забудовники використали на власний розсуд.

Підприємцям інкримінують ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 2,3 млн гривень.

У Бюро також нагадали, що на початку лютого 2026 року підозру отримав заступник начальника Управління ДСНС у Чернівецькій області, який погоджував закупівлю цього житла. Його звільнили зі служби, а суд визначив запобіжний захід у вигляді застави близько 2 мільйонів гривень.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та вирішують питання щодо відшкодування завданих державі збитків.