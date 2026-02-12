Примирення під питанням: Польща вимагає системних дозволів на ексгумацію жертв Волинської трагедії

Інститут національної пам’яті Польщі заявив, що без системних дозволів на ексгумації жертв Волинської трагедії, їх ідентифікації та гідного поховання неможливі повноцінний діалог і примирення між Польщею та Україною. Про це йдеться у заяві польського інституту, оприлюдненій на його сторінці у Facebook.

У заяві польський ІНП прокоментував пропозицію директора Українського інституту національної пам’яті щодо «сміливого діалогу», кульмінацією якого має стати запланований на травень польсько-український конгрес істориків, а також видача дозволів на ексгумації з метою, аби питання Волині з часом «втратило своє значення».

В інституті наголосили, що діалог між країнами є необхідним, як і спільні наукові дослідження, однак примирення, за їхніми словами, не починається з конференц-залів. Примирення починається з правди, гідного поховання жертв і реальних адміністративних рішень», — зазначили в ІНП Польщі, додавши, що наразі немає інформації про наступні дозволи на ексгумації. Також у заяві йдеться, що без згоди на пошукові та ідентифікаційні роботи розмови про зниження напруженості залишаються декларативними.

У польському інституті підкреслили, що для досягнення реального прориву необхідні конкретні кроки — системні дозволи на ексгумації, ідентифікація жертв та їх гідне поховання, і саме на такому фундаменті можливі подальший діалог і примирення. Водночас в ІНП Польщі зазначили, що конгрес істориків може стати важливим елементом цього процесу, однак без встановлення правди та повернення імен жертвам він залишиться лише символічним кроком.

Питання ексгумацій жертв Волинської трагедії протягом багатьох років залишається одним із найчутливіших у польсько-українських відносинах.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна та Польща підписали лист про наміри спільного виробництва зброї