Україна та Польща підписали лист про наміри спільного виробництва зброї, – Туск

Україна та Польща підписали лист про наміри спільного виробництва озброєння та боєприпасів. Про це повідомив прем’єр Польщі Дональд Туск під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, передає Укрінформ.

"Ми підписали лист про наміри, який є не лише декларацією намірів, а насправді чимось значно більшим - вступом до практичної співпраці. Це було нашою метою протягом багатьох-багатьох місяців. Ми говорили про це і доклали чимало зусиль для того, щоб ідея спільного виробництва на підприємствах як у Польщі, так і в Україні озброєння та боєприпасів стала реальністю",- заявив Туск.

Він додав, що йшлося про пошук фінансування і усунення перешкод, які унеможливлювали або ускладнювали обмін технологіями. Туск зауважив, що лист про наміри «вже підкріплений конкретними фактами».

Польща також працюватиме над тим, щоб кошти за програмою європейської програми SAFE «могли працювати якомога ефективніше для спільної безпеки».

"Від цього виграють усі. Це питання не лише безпеки України й Польщі та розвитку сучасної оборонної промисловості, а у перспективі - це добрий бізнес як для Польщі, так і для України", - підкреслив Туск.

ForUA нагадує, що 5 лютого прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув із візитом до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського.