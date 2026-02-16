Після зупинки транзиту через Україну Угорщина домовляється з Хорватією про російську нафту

Прорашистська Угорщина почала переговори з Хорватією щодо альтернативного маршруту постачання російської нафти після зупинки транзиту трубопроводом «Дружба», який проходить територією України. Про це повідомляє Bloomberg.

Будапешт офіційно звернувся до Загреба з проханням забезпечити постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід Adria. Спільний лист із відповідним зверненням підписали міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (на фото) та міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова.

Сійярто зазначив, що санкційний виняток дозволяє Будапешту імпортувати російську нафту морським шляхом у разі перебоїв із трубопровідними поставками. За його словами, питання енергетичної безпеки не мають перетворюватися на ідеологічні суперечки.

Транзит нафти «Дружбою» було припинено наприкінці минулого місяця на тлі масованих російських атак на українську енергетичну інфраструктуру. Для Угорщини цей маршрут є критично важливим, оскільки країна не має прямого виходу до моря.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розглядає різні формати інтеграції України до блоку як можливу складову майбутньої мирної угоди. Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що Будапешт не підтримає вступ України до ЄС і звинувачував Київ у втручанні у внутрішню політику країни.

Нагадаємо, що угорська влада звинувачувала Україну в тому, що ЗСУ неодноразово атакували магістраль «Дружба» — щонайменше кілька разів у 2025 році, що спричиняло пожежі та вибухи на ключових пунктах російської інфраструктури.

Втім, саме 27 січня 2026 року російські війська атакували безпілотниками об'єкт інфраструктури, пов'язаний із нафтопроводом «Дружба» у місті Броди Львівської області. Внаслідок удару виникла пожежа нафтопродуктів, що спричинило сильне задимлення та перевищення рівня оксиду вуглецю. Отож транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини було припинено.