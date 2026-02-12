Сирський назвав ключовий принцип оборони ЗСУ

Українські військові продовжують утримувати ключові рубежі на півдні та сході України, попри активні спроби російських військ перехопити ініціативу, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, він працював на командних пунктах у Запорізькій та Дніпропетровській областях, де разом із командирами десантно-штурмових військ і штурмових підрозділів проаналізував оперативну обстановку на передовій.

Головнокомандувач зазначив, що противник діє агресивно, однак Сили оборони України дають ефективну відсіч. «Наша мета — тримати російського агресора в постійній напрузі, завдавати йому втрат і не допустити просування вперед. Обрана нами тактика дає результат», — наголосив він.

Окрему увагу під час наради приділили забезпеченню підрозділів, зокрема ремонту техніки та оперативній евакуації поранених. Сирський підкреслив, що в умовах високої інтенсивності бойових дій управління військами потребує максимальної злагодженості.

