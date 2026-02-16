Опитування показало відсутність консенсусу в українців щодо успішности мирних перемовин

Українці майже порівну поділилися в оцінках переговорів щодо завершення війни: стільки ж респондентів сприймають їх скептично, скільки й позитивно. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова на замовлення Київського Безпекового Форуму.

Згідно з опитуванням, 50,1% громадян негативно оцінюють переговори української влади зі США, ЄС та Росією щодо можливої мирної угоди. З них 32,7% вважають процес «скоріше неуспішним», а ще 17,4% — «неуспішним».

Позитивну оцінку переговорному процесу дали 33,6% опитаних. Зокрема, 30,7% назвали його «скоріше успішним», а 2,9% — «успішним». Ще 16,3% респондентів не змогли визначитися з відповіддю.

Опитування проводилося з 31 січня по 4 лютого 2026 року методом телефонного інтерв’ю. У ньому взяли участь 1003 респонденти віком від 18 років з усіх підконтрольних Україні регіонів, що покриваються зв’язком українських мобільних операторів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,2%.