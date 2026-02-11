Акторка Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами під час створення картин

Шерон Стоун, яка поєднує роботу в кіно з живописом, заявила, що під час створення своїх картин спілкується з духами та вірить, що її мистецтво формується через контакт із так званою “універсальною свідомістю”, пише видання Daily Mail.

Стоун зазначає, що саме малювання стало для неї способом контакту з потойбічним. За її словами, у процесі роботи над полотнами вона почала “чути” голоси й відчувати присутність духів людей, яких зображує.

В інтерв’ю Extra Стоун пояснила, що цей досвід з’явився після серії особистих втрат у родині.

“Я думаю, цей канал справді відкрився, тому що за останні, можливо, три з половиною роки дуже багато членів моєї родини померли – і помирали вони надзвичайно швидко”, – сказала акторка.

За її словами, вона буквально чує, як із нею говорить “вища свідомість”.

“Я насправді чую, як ця вища свідомість зі мною говорить. Коли ці портрети почали з’являтися, вони справді зі мною розмовляли”, – пояснила вона.

Стоун стверджує, що не вигадує образи людей, яких малює, а ніби отримує їх ззовні – через контакт із чужою свідомістю.

“Оскільки я вірю в універсальну свідомість, я вважаю, що хтось дозволяє мені увійти в його свідомість, щоб я могла написати портрет людини, якої я не знаю. Я відчуваю себе надзвичайно благословенною, коли мені дозволяють побачити чиюсь душу”, – зауважила вона.