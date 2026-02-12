Американська поп-співачка Брітні Спірс продала права на частину своїх пісень

Брітні Спірс, яка напередодні заявила, що боїться своєї родини, продала права на свій музичний каталог, до якого входять такі хіти, як "Toxic", "Baby One More Time" та "Gimme More". Про це повідомляють американські медіа з посиланням на юридичні документи.

За інформацією TMZ, угоду було укладено 30 грудня. Права на музику придбало видавництво Primary Wave. Джерело, "обізнане з угодою", також підтвердило продаж виданню The New York Times. Умови контракту офіційно не розкриваються, однак подібні угоди останніми роками приносять артистам сотні мільйонів доларів.

Точна сума виплат у паперах не зазначена, однак джерела назвали домовленість "landmark deal" (епохальна угода) і зазначили, що вона перебуває в межах угоди приблизно на 200 млн доларів, яку раніше підписав Джастін Бібер під час продажу свого каталогу.

До переліку проданих композицій входять "(You Drive Me) Crazy", "...Baby One More Time", "Break The Ice", "Circus", "Don't Let Me Be the Last to Know", "Everytime", "Gimme More", "Hold It Against Me", "I Wanna Go", "If U Seek Amy", "I'm a Slave 4 U", "I'm Not a Girl, Not Yet a Woman", "Lucky", "My Prerogative", "Oops!... I Did It Again", "Overprotected", "Piece of Me", "Sometimes", "Stronger", "Till The World Ends", "Toxic" і "Womanizer" і це лише деякі з них..

Брітні Спірс, якій нині 44 роки, випустила дев’ять студійних альбомів із моменту дебюту у 1999 році та є однією з найбільш продаваних попвиконавиць. Майже два десятиліття вона залишалася однією з ключових фігур світової попмузики, а її особисте життя неодноразово ставало предметом публічного обговорення.

Напередодні сестри Кардаш'ян взялися за порятунок Брітні Спірс.

Співачка провела майже 14 років під опікою, яка обмежувала її право ухвалювати рішення щодо особистого життя, кар’єри та фінансів. Суд припинив дію цієї правової моделі у 2021 році.

У мемуарах 2023 року "Жінка в мені" вона розповіла, що опіка контролювала навіть її харчування та питання планування сім’ї і "позбавила мене жіночності [і] зробила мене дитиною".

Наразі Брітні Спірс публічно не коментувала продаж каталогу. Раніше вона заявляла, що не планує повертатися до музичної індустрії чи виступати у США. Водночас джерела стверджують, що співачка задоволена угодою та проводить час із дітьми.

Варто зазначити, що Спірс приєдналася до переліку зірок, які останніми роками продали свої музичні каталоги. Серед них Брюс Спрінгстін, Боб Ділан, Пол Саймон, Ніл Янг, Шакіра, гурт KISS, Стінг, Філ Коллінз і Стіві Нікс. Зокрема, Спрінгстін продав свої пісні компанії Sony у 2021 році за 500 мільйонів доларів, а у 2024 році Sony придбала каталог гурту Queen більш ніж за 1 мільярд доларів.