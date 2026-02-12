Гігантський резервуар: ядро Землі може містити до 45 океанів водню

Нове дослідження вчених із Пекінського університету, опубліковане в CNN, перевертає наше уявлення про будову планети. Експерименти показують, що в розплавленому металевому ядрі Землі приховано колосальну кількість водню — від 9 до 45 разів більше, ніж міститься в усіх відкритих океанах на поверхні.

Головні висновки дослідження

Згідно з розрахунками команди під керівництвом доцента Дун'яна Хуана, водень становить від 0,36% до 0,7% від загальної маси планети. Це робить земне ядро найбільшим водневим резервуаром Землі.

Розподіл води на планеті (за кількістю водню):

Ядро: Абсолютний лідер (еквівалент 45 океанів). Мантія та кора: Значні запаси. Поверхня: Найменша кількість води, попри те, що Світовий океан займає 70% площі.

Звідки взялася вода?

Це відкриття ставить крапку в давній суперечці вчених. Раніше вважалося, що воду на Землю могли занести комети вже після її формування. Проте нові дані вказують на інше:

Земля отримала більшу частину водню безпосередньо під час свого формування (понад 4,6 млрд років тому).

Водень потрапив у металеву рідину ядра ще в перші мільйони років існування планети.

Це означає, що "інгредієнти" для життя були закладені в самій основі планети з самого початку.

Як зазирнути в центр Землі?

Оскільки пробурити свердловину до ядра неможливо, вчені використали передові технології для симуляції умов у надрах:

Атомно-зондова томографія: Дослідники створювали зразки голчастої форми (діаметром всього 20 нанометрів) і підраховували іонізовані атоми по одному.

Експерименти з тиском: Залізо розплавляли лазерами, відтворюючи екстремальні температури та тиск земних глибин.

Тривимірне моделювання: Вчені змогли побачити, як водень взаємодіє з кремнієм і киснем у наноструктурах металу під час його охолодження.

Чому це важливо?

Розуміння того, як розподілений водень, допомагає вченим краще збагнути еволюцію не лише Землі, а й інших планет. Водень у ядрі впливає на хімічний склад металу, що, своєю чергою, живить магнітне поле Землі, яке захищає все живе від космічної радіації.