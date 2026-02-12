Гігантський резервуар: ядро Землі може містити до 45 океанів водню

Нове дослідження вчених із Пекінського університету, опубліковане в CNN, перевертає наше уявлення про будову планети. Експерименти показують, що в розплавленому металевому ядрі Землі приховано колосальну кількість водню — від 9 до 45 разів більше, ніж міститься в усіх відкритих океанах на поверхні.
Головні висновки дослідження
Згідно з розрахунками команди під керівництвом доцента Дун'яна Хуана, водень становить від 0,36% до 0,7% від загальної маси планети. Це робить земне ядро найбільшим водневим резервуаром Землі.
Розподіл води на планеті (за кількістю водню):
-
Ядро: Абсолютний лідер (еквівалент 45 океанів).
-
Мантія та кора: Значні запаси.
-
Поверхня: Найменша кількість води, попри те, що Світовий океан займає 70% площі.
Звідки взялася вода?
Це відкриття ставить крапку в давній суперечці вчених. Раніше вважалося, що воду на Землю могли занести комети вже після її формування. Проте нові дані вказують на інше:
-
Земля отримала більшу частину водню безпосередньо під час свого формування (понад 4,6 млрд років тому).
-
Водень потрапив у металеву рідину ядра ще в перші мільйони років існування планети.
-
Це означає, що "інгредієнти" для життя були закладені в самій основі планети з самого початку.
Як зазирнути в центр Землі?
Оскільки пробурити свердловину до ядра неможливо, вчені використали передові технології для симуляції умов у надрах:
-
Атомно-зондова томографія: Дослідники створювали зразки голчастої форми (діаметром всього 20 нанометрів) і підраховували іонізовані атоми по одному.
-
Експерименти з тиском: Залізо розплавляли лазерами, відтворюючи екстремальні температури та тиск земних глибин.
-
Тривимірне моделювання: Вчені змогли побачити, як водень взаємодіє з кремнієм і киснем у наноструктурах металу під час його охолодження.
Чому це важливо?
Розуміння того, як розподілений водень, допомагає вченим краще збагнути еволюцію не лише Землі, а й інших планет. Водень у ядрі впливає на хімічний склад металу, що, своєю чергою, живить магнітне поле Землі, яке захищає все живе від космічної радіації.