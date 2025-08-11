Вчені з'ясували, які люди живуть довше

Нове дослідження вчених з Університету штату Огайо виявило, що жителі прибережних районів США живуть довше, ніж у середньому по країні. Аналізуючи дані понад 66 000 американців, дослідники встановили, що люди, які проживають біля океану, мають тривалість життя щонайменше на один рік більшу, ніж національний показник у 79 років. Про це повідомляє видання Vice, інформує ForUА.

Це відкриття може здатися нелогічним, адже будь-яка велика водойма, будь то річка чи озеро, на перший погляд, створює подібні умови. Однак, згідно з дослідженням, ті, хто живе у внутрішніх міських районах поблизу водойм, навпаки, мають дещо коротшу тривалість життя.

Чому океан кращий за річку?

Дослідники пояснюють цю різницю тим, що прибережні зони пропонують більше, ніж просто мальовничі краєвиди. Вони часто характеризуються:

меншою кількістю днів з екстремальними погодними умовами;

кращою якістю повітря;

ширшими можливостями для активного відпочинку;

вищим соціально-економічним статусом населення.

По суті, заможніші люди частіше оселяються біля океану, а багатство, як відомо, є одним із ключових факторів, що впливають на довголіття.

Не чарівний лайфхак

Важливо розуміти, що це дослідження не виявило прямого причинно-наслідкового зв’язку. Купівля будинку на березі океану не гарантує автоматичного продовження життя. Вчені виявили лише сильний взаємозв’язок, на який впливає низка комплексних факторів:

спосіб життя;

рівень доходу;

соціальне та інфраструктурне середовище;

екологічна ситуація.

Навіть сільські "блакитні простори" всередині країни виявилися кращими для довголіття, ніж міські, але все ще поступаються прибережним зонам.

Висновок очевидний: життя біля океану може сприяти довголіттю, але це не панацея. Навіть якщо ви живете на узбережжі, не варто забувати про здорове харчування, фізичну активність та інші фактори, що впливають на якість і тривалість життя.

