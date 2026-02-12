ТОП-10 країн за витратами на оборону: де опинилася Україна

У 2024 -25 роках геополітична напруженість та активні бойові дії вивели оборонні бюджети багатьох країн на історичний максимум. Показник витрат «на одного громадянина» найкраще демонструє рівень мілітаризації економіки та пріоритетність питань безпеки в державі.

Лідери глобального рейтингу

Згідно з останніми даними, за рівнем витрат на душу населення впевнено лідирують країни, що знаходяться в зонах активних конфліктів або мають стратегічне значення для регіональної стабільності:

Місце Країна Витрати на особу 1 Ізраїль ~$5000 2 США $2900 3 Сінгапур $2600 4 Саудівська Аравія $2400 5 Норвегія $1900 6 Україна $1728 7 Данія $1700 8 Кувейт $1600 9 Австралія $1300 10 Нідерланди $1300

Ключові висновки

Україна в авангарді: Маючи показник у $1728 на особу, Україна посідає 6-те місце у світі. Це підкреслює колосальний «військовий тягар» на економіку, де левова частка бюджету спрямовується на захист територіальної цілісності.

Феномен Ізраїлю: Країна витрачає майже вдвічі більше за найближчого конкурента (США), що зумовлено як високою вартістю технологічного озброєння, так і режимом постійної бойової готовності.

Гіганти проти «середняків»: Цікаво, що наддержави з величезними загальними бюджетами, такі як Китай ($221), мають низький показник на душу населення через величезну кількість населення. Водночас невеликі країни, як Норвегія чи Данія, інвестують значні кошти в кожного громадянина для підтримки стандартів НАТО.

Ці цифри є індикатором того, що безпека стала головним товаром сучасності, за який країни готові платити дедалі вищу ціну.