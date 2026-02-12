ТОП-10 країн за витратами на оборону: де опинилася Україна

У 2024 -25 роках геополітична напруженість та активні бойові дії вивели оборонні бюджети багатьох країн на історичний максимум. Показник витрат «на одного громадянина» найкраще демонструє рівень мілітаризації економіки та пріоритетність питань безпеки в державі.
Лідери глобального рейтингу
Згідно з останніми даними, за рівнем витрат на душу населення впевнено лідирують країни, що знаходяться в зонах активних конфліктів або мають стратегічне значення для регіональної стабільності:
|Місце
|Країна
|Витрати на особу
|1
|Ізраїль
|~$5000
|2
|США
|$2900
|3
|Сінгапур
|$2600
|4
|Саудівська Аравія
|$2400
|5
|Норвегія
|$1900
|6
|Україна
|$1728
|7
|Данія
|$1700
|8
|Кувейт
|$1600
|9
|Австралія
|$1300
|10
|Нідерланди
|$1300
Ключові висновки
-
Україна в авангарді: Маючи показник у $1728 на особу, Україна посідає 6-те місце у світі. Це підкреслює колосальний «військовий тягар» на економіку, де левова частка бюджету спрямовується на захист територіальної цілісності.
-
Феномен Ізраїлю: Країна витрачає майже вдвічі більше за найближчого конкурента (США), що зумовлено як високою вартістю технологічного озброєння, так і режимом постійної бойової готовності.
-
Гіганти проти «середняків»: Цікаво, що наддержави з величезними загальними бюджетами, такі як Китай ($221), мають низький показник на душу населення через величезну кількість населення. Водночас невеликі країни, як Норвегія чи Данія, інвестують значні кошти в кожного громадянина для підтримки стандартів НАТО.
Ці цифри є індикатором того, що безпека стала головним товаром сучасності, за який країни готові платити дедалі вищу ціну.Автор: Галина Роюк