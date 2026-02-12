Смертельна плівка: дії рф спровокували олійну катастрофу в Чорному морі

Чорне море опинилося під загрозою нової екологічної кризи внаслідок бойових дій з боку рф. Через пошкодження резервуарів поблизу Аджалицького лиману значна кількість соняшникової олії потрапила у відкриту воду, спричинивши важкі наслідки для морської екосистеми.

Масштаби та локація забруднення

За попередніми оцінками фахівців, площа маслянистої плями становить близько 10 000 м². Забруднення поширюється узбережжям Одещини, зокрема маслянисті плями вже зафіксовані на території Національного природного парку «Тузловські лимани».

Наслідки для довкілля

Екологи б’ють на сполох: незважаючи на те, що олія є органічним продуктом, її потрапляння у воду в такій кількості є смертельним для морських мешканців. Олійна плівка перекриває доступ кисню та вкриває тіла тварин тонким непроникним шаром.

Масова загибель крабів: На узбережжі вже знаходять тисячі загиблих особин, які не змогли вижити в умовах браку кисню.

Загроза для птахів: Масляниста речовина псує пір’я водоплавних птахів, позбавляючи їх терморегуляції та здатності триматися на воді.

Удар по заповідній зоні: Потрапляння відходів до «Тузловських лиманів» ставить під удар унікальну флору та фауну нацпарку, який є об’єктом міжнародного значення.

Ситуація на контролі

Профільні служби продовжують моніторинг акваторії. Екологи збирають докази чергового екоциду для міжнародних судів, щоб притягнути країну-агресора до відповідальності за нищення природних багатств України.