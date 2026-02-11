Ердоган готує сина у наступники: розкрито деталі транзиту влади в Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, який перебуває при владі вже майже 22 роки, розпочав підготовку свого сина Білала як потенційного наступника. Про це повідомляє видання Bloomberg, аналізуючи зростання політичного впливу 44-річного Білала Ердогана.

Політичне сходження Білала Ердогана

Останнім часом син президента став невід’ємною частиною офіційних делегацій. Його роль вийшла далеко за межі родинних зв’язків:

Дипломатичний супровід: Білал постійно супроводжує батька у ключових закордонних поїздках.

Кадрова політика: За даними джерел, він бере безпосередню участь у відборі чиновників на державні посади.

Партійний вплив: Усередині правлячої партії Туреччини Білал активно розбудовує мережу лояльних прихильників, зміцнюючи власний політичний фундамент.

Міжнародна активність та риторика

На початку 2026 року Білал Ердоган почав частіше з'являтися на великих міжнародних майданчиках. Зокрема, під час візиту на форуми в Санкт-Петербурзі він просував тезу про «спорт поза політикою», намагаючись сформувати імідж зваженого публічного діяча.

Водночас він дотримується жорсткої ідеологічної лінії свого батька у зовнішній політиці. Білал є активним критиком дій Ізраїлю та публічно висловлює непохитну підтримку Палестині, що резонує з настроями консервативного електорату Туреччини.

Історичний контекст: Реджеп Тайїп Ердоган очолює країну з 2003 року. Протягом 11 років він обіймав посаду прем'єр-міністра, а з 2014 року є незмінним президентом Туреччини. Питання спадкоємності стає дедалі актуальнішим на тлі тривалого перебування лідера при владі та необхідності збереження курсу правлячої еліти.