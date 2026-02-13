Туреччина відроджує Шовковий шлях

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що країна докладає зусиль для відновлення історичного Шовкового шляху, розвиваючи внутрішню інфраструктуру та підтримуючи проєкт Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту (ТМТМ).

«Ми відроджуємо історичний Шовковий шлях із сучасним підходом, підтримуючи проєкт Транскаспійського транзитного середнього коридору Схід-Захід», — зазначив Ердоган у зверненні до учасників другого засідання міністрів транспорту Організації ісламського співробітництва (ОІС). Президент Туреччини наголосив, що в сучасних умовах стратегічні зв’язки мають більше значення, ніж географічні відстані. «Наша мета — зміцнити інтеграцію з країнами-членами ОІС, розвивати транскордонні коридори та створювати додану вартість завдяки спільним проєктам», — додав він.

За його словами, країни ісламського світу мають значний потенціал завдяки вигідному географічному розташуванню, молодому населенню та зростаючим ринкам, однак для його реалізації необхідні ефективні та інтегровані транспортні мережі.

Довідка: Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут (ТМТМ) проходить між Китаєм та Європою через Центральну Азію та Кавказ, має понад 6,5 тисяч кілометрів залізниць, морських та інших транспортних магістралей. Маршрут набув особливої ваги після початку широкомасштабної агресії Росії проти України та введення санкцій проти Москви, що зробило північний маршрут через РФ менш вигідним.

