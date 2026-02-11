В ОП відреагували на інформацію ЗМІ щодо виборів та референдуму

В Офісі президента України прокоментували матеріал Financial Times, у якому стверджується, що Володимир Зеленський нібито може оголосити про проведення президентських виборів та референдуму щодо мирної угоди з Росією вже 24 лютого – у четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ.

За інформацією видання, планування обох голосувань нібито почалося під тиском США, які, за словами співрозмовників FT, вимагали провести їх до 15 травня, погрожуючи в іншому випадку позбавити Україну гарантій безпеки. Видання посилалося на українських та західних чиновників, а також осіб, "обізнаних із ситуацією".

В Офісі президента зазначили, що будь-які рішення щодо виборів чи референдуму можливі лише за умови стабільної безпеки. Як повідомило джерело в президентському оточенні: «Поки немає безпеки, не буде і оголошень (про вибори)".

Це підтверджує позицію, яку Зеленський неодноразово висловлював у публічних виступах: проведення голосувань під час війни можливе лише тоді, коли гарантується безпека громадян і контроль над територією.

Таким чином, наразі жодних офіційних дат чи рішень щодо виборів і референдуму не існує, і будь-які плани залежатимуть від реальної безпекової ситуації в Україні.

Як повідомляло раніше ForUa, 24 лютого Зеленський оголосить проведення виборів.