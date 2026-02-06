МАГАТЕ зафіксувало 50 дронів біля українських АЕС, – Гроссі

Минулого тижня на території Чорнобильської та Рівненської атомних електростанцій (АЕС) зафіксували десятки безпілотників у зонах спостереження, що загрожували ядерній безпеці та захисту об’єктів.

Про це поінформував гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Він зазначив, що тільки на Чорнобильській АЕС виявили 44 дрони. На Рівненській станції 30 січня команда МАГАТЕ була змушена була перебувати в укритті через фіксування двох безпілотників. За останній тиждень там зафіксували ще шість випадків загрози дронових атак.

Гроссі зауважив, що енергосистема України знову зазнала атак, що несуть серйозні наслідки для кількох областей та функціонування атомних станцій. Через відключення ліній електропередач, що з’єднують Україну з сусідніми країнами, відбулося каскадне відключення.

Так, один енергоблок АЕС автоматично зупинився через коливання напруги, а інші блоки знизили потужність. Зокрема, на Чорнобильській АЕС на годину повністю зникло зовнішнє електропостачання. Станції довелося працювати на аварійних дизель-генераторах.

Глава МАГАТЕ наголосив, що для забезпечення стабільності та надійності роботи атомних станцій потрібні масштабні ремонтні роботи, через це закликав до максимальної військової стриманості та дотримання "Семи незамінних принципів", щоб ремонти можна було організувати.

Три команди МАГАТЕ наразі здійснюють перевірки на десяти ключових підстанціях, важливих для ядерної безпеки України.

Двотижнева місія оцінює масштаби ушкоджень, аналізує хід ремонтів та визначає заходи для посилення стійкості зовнішнього електропостачання АЕС. Одна з команд відвідала Київ для уточнення подальшої підтримки в умовах погіршення стану енергомережі, додав Гроссі.

Як повідомляв ForUA, Дарницька ТЕЦ (Київська ТЕЦ-4) під час російської атаки на Київ 3 лютого отримала критичні ушкодження і на відновлення її систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців, якщо не буде нових ударів.