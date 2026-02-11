На кордоні Молдовою запускають новий цілодобовий пункт пропуску

Україна та Молдова домовилися про відкриття нового міжнародного автомобільного пункту пропуску на спільному кордоні. Пункт працюватиме цілодобово та обслуговуватиме як пасажирські, так і вантажні перевезення, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Роботи з підготовки інфраструктури вже тривають, українську частину координує Агентство відновлення.
За прогнозами, відкриття нового пункту пропуску забезпечить:
- збільшення пропускної спроможності вантажних перевезень;
- ефективніший експорт та імпорт через Молдову і Румунію;
- посилення «Шляхів солідарності»;
- зменшення навантаження на інші пункти пропуску на кордоні.
Автор: Тетяна Андрійко