На кордоні Молдовою запускають новий цілодобовий пункт пропуску

Україна та Молдова домовилися про відкриття нового міжнародного автомобільного пункту пропуску на спільному кордоні. Пункт працюватиме цілодобово та обслуговуватиме як пасажирські, так і вантажні перевезення, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Роботи з підготовки інфраструктури вже тривають, українську частину координує Агентство відновлення.

За прогнозами, відкриття нового пункту пропуску забезпечить:

- збільшення пропускної спроможності вантажних перевезень;

- ефективніший експорт та імпорт через Молдову і Румунію;

- посилення «Шляхів солідарності»;

- зменшення навантаження на інші пункти пропуску на кордоні.

