На кордоні з Румунією з'явиться найбільший інфраструктурний пункт пропуску

На українсько-румунському кордоні розпочалося будівництво нового міжнародного пункту пропуску «Біла Церква (Україна) - Сігету-Мармацієй (Румунія)». Проєкт включає не тільки сам пункт пропуску, а й під'їзні шляхи та прикордонний міст через річку Тиса. Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Цей проєкт є найбільшим інфраструктурним об'єктом, що зараз реалізується на українському кордоні. Майбутній пункт пропуску працюватиме цілодобово і буде відкритий для легкових автомобілів, а також вантажного транспорту без обмежень за вагою.

Інфраструктура пункту пропуску передбачає 6 смуг для легкових автомобілів, 2 для автобусів та 6 для вантажного транспорту. Очікувана добова пропускна здатність становитиме 900 легкових автомобілів (близько 1800 осіб), 80 автобусів (від 3000 до 4000 пасажирів) та 400 вантажних автомобілів.

Наразі румунська сторона фінансує будівництво автодорожнього мосту, включно з ділянкою на території України. Активно ведуться роботи зі зведення мосту та організації тимчасового об'їзду.

Наступні етапи включатимуть створення спільної українсько-румунської комісії для прийняття та передачі об'єкта, підписання угоди про технічне обслуговування мосту, а також внесення змін до Угоди між урядами щодо митного режиму, контролю та логістики.