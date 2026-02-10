Лауреат премії “Оскар” Боббі Мореско стане режисером біографічного фільму про дизайнера Джорджо Армані. Продюсером проєкту виступає італійський кінопродюсер Андреа Ієрволіно, пише Deadline.

Стрічка отримала робочу назву “«Армані – король моди”. Мореско працює над сценарієм разом зі своєю донькою Амандою. Раніше режисер уже співпрацював з Ієрволіно над біографічними фільмами “Ламборґіні: Людина-легенда” та “Мазераті: Брати”.

Фільм розповідатиме про особистий і професійний шлях Джорджо Армані – одного з найвпливовіших дизайнерів XX і XXI століть. Армані помер у вересні минулого року у віці 91 року. Його вважають одним із найуспішніших італійських підприємців: за оцінками, вартість Armani Group перевищує 10 мільярдів доларів.

Бренд Armani тісно пов’язаний із Голлівудом – як на знімальних майданчиках, так і на червоних доріжках. Дизайнер створив костюми для Річарда Ґіра у фільмі “Американський жиголо” 1980 року, а загалом його ім’я з’являлося в титрах понад 30 стрічок. Одяг Armani для публічних виходів обирали Кейт Бланшетт, Джулія Робертс, Джессіка Честейн, Леонардо Ді Капріо, Роберт Де Ніро та Софі Лорен.

Джорджо Армані вів украй закритий спосіб життя, однак мав тривалі особисті стосунки зі своїм бізнес-партнером – архітектором, дизайнером і підприємцем Серджо Галеотті, який помер у 1985 році від ускладнень, пов’язаних зі СНІДом. Нині не уточнюється, чи торкатиметься фільм приватного життя Армані, чи зосередиться виключно на його роботі в модній індустрії та співпраці з кіно. Також не повідомляється, чи залучали до проєкту родину дизайнера.

Попри те, що історія Ієрволіно є прикладом успішного італійського бізнесу, продюсер заявив, що зйомки фільму, ймовірно, відбуватимуться не в Італії, а в Угорщині.

Ієрволіно також повідомив, що планує перенести до Угорщини виробництво ще одного біографічного фільму – “Буггаті – геній”. За його словами, втрата обох проєктів стане відчутною для італійської кіноіндустрії, однак такі рішення були зумовлені змінами у системі податкових пільг і політичною ситуацією, що, на його думку, відлякали частину американських інвесторів.