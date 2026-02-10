Німеччина, Нідерланди та Норвегія стали лідерами ініціативи PURL

Союзники по НАТО взяли на себе зобов’язання закупити американське озброєння для України на 4,5 млрд доларів упродовж шести місяців від старту ініціативи PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, повідомило Радіо Свобода.

За словами дипломата, нові рішення та заяви щодо підтримки України можуть прозвучати під час міністерської зустрічі НАТО, запланованої на 12 лютого.

Вітакер окремо відзначив Німеччину, Нідерланди та Норвегію, назвавши їх «чемпіонами PURL». За його словами, ці держави зробили значний фінансовий внесок і заохочують інших союзників долучатися до ініціативи. Він подякував їм за лідерство та закликав інші країни Альянсу активніше заявляти про підтримку.

Посол США наголосив, що в межах PURL європейські союзники по НАТО, Канада та партнери закуповують у США озброєння для України, що дає змогу використовувати американські технології та оборонні розробки.

На його думку, програма водночас посилює обороноздатність України, підтримує мирні зусилля та створює додатковий тиск на Росію, спонукаючи її залишатися за столом переговорів.

Ініціативу PURL США та НАТО погодили влітку 2025 року. Вона передбачає постачання американської зброї Україні коштом європейських держав, а координацію здійснює НАТО. За даними української влади, у 2025 році внески в межах програми сягнули 4,3 млрд доларів, із яких майже 1,5 млрд доларів надійшло у грудні.