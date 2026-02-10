﻿
НАБУ готує екстрадиційні запити у справі «Мідас» до Ізраїлю та інших країн

Антикорупційні органи України співпрацюватимуть із правоохоронними органами Ізраїлю та інших держав щодо можливої екстрадиції фігурантів справи «Мідас». Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос.

Під час брифінгу в Києві він зазначив, що екстрадиційна процедура є складною та тривалою, однак НАБУ вже працює над виконанням усіх необхідних процесуальних дій для підготовки відповідних запитів.

За словами Кривоноса, після завершення підготовчого етапу екстрадиційні запити будуть скеровані, зокрема до Ізраїлю, а також до інших країн, у юрисдикції яких можуть перебувати фігуранти провадження. Коментуючи питання щодо бізнесмена Тимура Міндіча, директор НАБУ підтвердив, що така можливість розглядається в межах справи.

Водночас очільник НАБУ наголосив, що наразі відомство обережно комунікує деталі розслідування, оскільки триває збір доказів, проведення експертиз, а також отримання відповідей від міжнародних юрисдикцій і партнерів.

«У цій справі це точно не фінал. Слідство триває, і додаткові подробиці будуть оприлюднені, щойно це стане можливим у процесуальному сенсі», — запевнив Кривонос.

