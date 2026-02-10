У Черкасах чоловік кинув предмет, схожий на гранату, в бік військових ТЦК і поліціянтів

У Черкасах 9 лютого чоловік кинув у бік військовослужбовців Територіального центру комплектування та поліціянтів предмет, схожий на гранату. Після цього стався вибух.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Черкаської області. Правоохоронці затримали 55-річного місцевого жителя, нині встановлюють усі обставини інциденту.

За даними слідства, подія сталася під час заходів з оповіщення. Чоловік відмовився надати документи для перевірки, поводився агресивно та кинув у бік військових і поліцейських боєприпас. Тип вибухового пристрою наразі встановлюють експерти.

Слідче управління ГУНП у Черкаській області відкрило кримінальні провадження за статтями про замах на умисне вбивство та посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця. Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні діють воєнний стан і загальна мобілізація, строки яких парламент регулярно продовжує. На цьому тлі в інформаційному просторі періодично з’являються повідомлення про конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами. Українські військові та представники влади заявляють, що частина таких тем використовується Росією в межах інформаційно-психологічних операцій.