Нідерланди виділяють €100 млн на відновлення української енергетики

Нідерланди збільшують обсяг фінансової підтримки для енергетичного сектору України. Загальна сума допомоги в цій галузі зросла до €100 млн. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ці кошти будуть спрямовані на термінове відновлення та посилення стійкості української енергосистеми, яка постійно перебуває під прицілом ворожих атак.

Проєкт "Промінь надії" та сонячна генерація

Важливою частиною цього внеску стане фінансування ініціативи "Промінь надії". В межах проєкту планується:

Встановлення сонячних електростанцій (СЕС) на дахах цивільних будівель.

Забезпечення автономним живленням лікарень, шкіл та інших об'єктів критичної інфраструктури.

Зменшення залежності важливих установ від централізованого електропостачання в умовах дефіциту.

"Метою проєкту є забезпечення стабільного живлення об'єктів критичної інфраструктури після російських атак. Це крок до енергетичної незалежності наших громад", — наголосив Денис Шмигаль.