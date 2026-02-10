﻿
Енергетика

Нідерланди виділяють €100 млн на відновлення української енергетики

Нідерланди виділяють €100 млн на відновлення української енергетики

Нідерланди збільшують обсяг фінансової підтримки для енергетичного сектору України. Загальна сума допомоги в цій галузі зросла до €100 млн. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ці кошти будуть спрямовані на термінове відновлення та посилення стійкості української енергосистеми, яка постійно перебуває під прицілом ворожих атак.

Проєкт "Промінь надії" та сонячна генерація

Важливою частиною цього внеску стане фінансування ініціативи "Промінь надії". В межах проєкту планується:

  • Встановлення сонячних електростанцій (СЕС) на дахах цивільних будівель.

  • Забезпечення автономним живленням лікарень, шкіл та інших об'єктів критичної інфраструктури.

  • Зменшення залежності важливих установ від централізованого електропостачання в умовах дефіциту.

"Метою проєкту є забезпечення стабільного живлення об'єктів критичної інфраструктури після російських атак. Це крок до енергетичної незалежності наших громад", — наголосив Денис Шмигаль.

Розвиток розподіленої генерації, зокрема сонячної енергетики, дозволяє створити мережу джерел живлення, які важче вразити ракетними ударами порівняно з великими тепло- чи гідроелектростанціями. Підтримка Нідерландів допоможе Україні швидше підготуватися до майбутніх викликів та забезпечити базові потреби населення в електроенергії.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

НідерландиенергосистемаДенис Шмигальсонячна генерація
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Погода 10 лютого: морози та ожеледиця
Суспiльство 10.02.2026 06:23:27
Погода 10 лютого: морози та ожеледиця
Читати
78-річного засновника газети Apple Daily засудили до 20 років в’язниці
Свiт 10.02.2026 00:01:43
78-річного засновника газети Apple Daily засудили до 20 років в’язниці
Читати
Документи по гарантіях безпеки для України вже готові, – Зеленський
Полiтика 09.02.2026 23:40:43
Документи по гарантіях безпеки для України вже готові, – Зеленський
Читати

Популярнi статтi