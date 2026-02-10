Міст розбрату: Трамп погрожує заблокувати сполучення з Канадою

Президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою на адресу Канади через будівництво міжнародного мосту Горді-Хау, що має з’єднати Детройт та Віндзор. Глава Білого дому пригрозив заблокувати відкриття об’єкта, якщо канадська сторона не виконає низку економічних та майнових умов.

Звинувачення у несправедливості

У своїй соцмережі Truth Social Трамп заявив, що Канада протягом десятиліть ставилася до Сполучених Штатів «дуже несправедливо», але тепер ця ситуація буде виправлена на користь США. Основне невдоволення президента викликав той факт, що канадська сторона фактично володіє обома частинами мосту, а під час будівництва майже не використовувалися американські матеріали.

Трамп також пов’язав свою жорстку позицію з геополітикою, згадавши про нібито «ворожість Канади до США та її зближення з Китаєм».

Вимоги Вашингтона

Президент США висунув кілька ключових вимог для того, щоб міст було введено в експлуатацію:

Повне відшкодування витрат (компенсація) з боку Канади.

Передача США права власності щонайменше на 50% об’єкта.

Негайний початок нових переговорів щодо умов проєкту.

Контекст будівництва

Міст Горді-Хау будується з 2018 року за рахунок структур, підконтрольних уряду Канади. За початковим планом канадська сторона має відповідати за експлуатацію мосту протягом наступних 36 років.

Відкриття об’єкта заплановане на початок 2026 року. Особливістю мосту є те, що він має стати єдиним пунктом перетину кордону між країнами, де передбачено пішохідний та велосипедний рух. Наразі подальша доля проєкту залежить від результатів перемовин, на яких наполягає Білий дім.