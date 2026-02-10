Переселенців заселятимуть в покинуті квартири та будинки

В Україні починають масштабний пілотний проєкт із забезпечення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) житлом у порожніх будинках та квартирах, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Перші пілотні регіони — Київська, Івано-Франківська та Полтавська області. У лютому фахівці розпочнуть обстеження будівель державної та комунальної форми власності, які наразі не використовуються, але можуть бути адаптовані під житло для ВПО. Планується провести інвентаризацію та класифікацію порожніх об’єктів, оцінити можливості їх реконструкції та інтегрувати дані до цифрової інформаційно-аналітичної системи для переселенців, запуск якої заплановано на жовтень 2026 року.

«Пілотні проєкти соціального житла дають змогу протестувати фінансові, управлінські та соціальні моделі перед масштабним впровадженням по всій країні», — зазначила заступниця міністра розвитку громад Наталія Козловська. Результати пілоту ляжуть в основу законопроєкту про соціальне житло, який зараз готується. У рамках ініціативи планується обстежити від 60 до 70 будівель, підготувати детальні інвестиційні пропозиції для 10–15 найбільш перспективних об’єктів, а також розробити попередні кошториси та плани реконструкції.

