Хвиля біженців накриє великі міста України після закінчення війни

Після завершення війни в Україну можуть повернутися від 3 до 3,5 мільйона українців, які отримали тимчасовий прихисток за кордоном. Такі дані на брифінгу для іноземних дипломатів озвучила представниця УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт, представляючи агент-орієнтовану модель прогнозування повернення біженців.

За її словами, моделювання дозволяє оцінити, хто і куди повернеться після війни, а також які умови будуть необхідні для забезпечення їхнього повернення. «Чим довше люди проживають у країні, яка їх прихистила, тим менша ймовірність їхнього повернення. Так, у липні 2024 року 61% біженців висловлювали бажання повернутися, а в грудні 2025 року – лише 49%. Серед внутрішньо переміщених осіб ці показники знизилися з 73% до 35%», – зазначила посадовиця.

Найбільше біженців, за прогнозами, повернеться з півдня та сходу Європи, менше – з північних країн. При цьому люди швидше повертаються з дітьми, а рішення визначатиметься доступністю житла, робочих місць, медичних послуг та адміністративної підтримки.

Кастель-Голлінгсворт також нагадала, що далеко не всі повернуться до своїх рідних домівок – дехто втратив житло або воно залишилося на окупованих територіях. Велика частина новоприбулих, ймовірно, оселиться у великих містах, де вже мешкають ВПО, що створить додаткові соціальні та адміністративні виклики для місцевої влади.

Водночас представниця вона попередила, що якщо мир буде досягнутий за рахунок поступок з боку України, велика частина біженців може не захотіти повертатися. Моделювання показує, що серед тих, хто, ймовірно, повернеться, будуть старі люди, самотні особи та матері-одиначки з дітьми.

Як повідомляло раніше ForUa, кількість біженців, які виїхали з Німеччини, зросла у 2025 році.