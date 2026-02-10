﻿
Під Покровськом знищено рашистську ДРГ та зупинено просування ворога

Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася скористатися погіршенням погодних умов і непомітно просунутися в тил українських підрозділів поблизу Покровська. Спроба противника не вдалася, і він зазнав втрат, повідомили в 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За інформацією військових, рух ворога в лісосмузі було своєчасно виявлено артилерійською розвідкою 147-ї окремої артилерійської бригади. Після підтвердження цілей було завдано точного артилерійського удару калібром 155 мм. «У результаті злагодженої взаємодії знищено трьох окупантів, а спробу проникнення відбито», – йдеться у повідомленні. Військові також додали, що інші двоє російських диверсантів отримали поранення та відступили.

Як повідомляло раніше ForUa, на території Україні зосереджено близько 711–712 тис. російських військовослужбовців.

 

 

 

 

 

 

 

