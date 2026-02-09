﻿
Економіка

Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках, – Шмигаль

Міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що у понеділок і вівторок, 10 та 11 лютого, в українській енергосистемі діятимуть ускладнені графіки відключень електроенергії через низькі температури повітря. Про це він повідомив у Telegram.

За словами міністра, аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах генерації та розподілу електроенергії тривають у цілодобовому режимі. Водночас холодна погода суттєво ускладнює балансування системи, навіть попри часткову підтримку вдень за рахунок сонячної генерації.

"Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках, як і сьогодні", — зазначив Шмигаль.

Очільник Міненерго також повідомив про перегляд переліку об’єктів критичної інфраструктури. Пріоритет у постачанні електроенергії, за його словами, й надалі матимуть лікарні, водоканали та соціальні установи.

Інші державні та комунальні заклади поступово переводитимуть на автономні джерела живлення та забезпечуватимуть генераторами. Це дозволить збільшити обсяги електроенергії, доступні для побутових споживачів.

 

 Автор: Сергій Ваха

