Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках, – Шмигаль

Міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що у понеділок і вівторок, 10 та 11 лютого, в українській енергосистемі діятимуть ускладнені графіки відключень електроенергії через низькі температури повітря. Про це він повідомив у Telegram.
За словами міністра, аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах генерації та розподілу електроенергії тривають у цілодобовому режимі. Водночас холодна погода суттєво ускладнює балансування системи, навіть попри часткову підтримку вдень за рахунок сонячної генерації.
"Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках, як і сьогодні", — зазначив Шмигаль.
Очільник Міненерго також повідомив про перегляд переліку об’єктів критичної інфраструктури. Пріоритет у постачанні електроенергії, за його словами, й надалі матимуть лікарні, водоканали та соціальні установи.
Інші державні та комунальні заклади поступово переводитимуть на автономні джерела живлення та забезпечуватимуть генераторами. Це дозволить збільшити обсяги електроенергії, доступні для побутових споживачів.
