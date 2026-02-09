Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках, – Шмигаль

Міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що у понеділок і вівторок, 10 та 11 лютого, в українській енергосистемі діятимуть ускладнені графіки відключень електроенергії через низькі температури повітря. Про це він повідомив у Telegram.

За словами міністра, аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах генерації та розподілу електроенергії тривають у цілодобовому режимі. Водночас холодна погода суттєво ускладнює балансування системи, навіть попри часткову підтримку вдень за рахунок сонячної генерації.

"Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках, як і сьогодні", — зазначив Шмигаль.

Очільник Міненерго також повідомив про перегляд переліку об’єктів критичної інфраструктури. Пріоритет у постачанні електроенергії, за його словами, й надалі матимуть лікарні, водоканали та соціальні установи.

Інші державні та комунальні заклади поступово переводитимуть на автономні джерела живлення та забезпечуватимуть генераторами. Це дозволить збільшити обсяги електроенергії, доступні для побутових споживачів.