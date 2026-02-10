В Україні запустили 1,4 ГВт розподіленої газової генерації з початку року

В Україні станом на початок лютого введено в експлуатацію 1,4 ГВт газової розподіленої генерації. Із цього обсягу 1,1 ГВт уже приєднано до електромереж, ще 0,3 ГВт встановлено для покриття власних потреб об’єктів, повідомили в Міністерстві енергетики. Лише у січні додано 192 МВт нових потужностей, повідомляє Цензор.Нет.

Близько 60% наявної розподіленої генерації збудували приватні інвестори. Решту забезпечили державні та комунальні підприємства за власні кошти, а також із залученням міжнародної донорської допомоги. У межах Фонду підтримки енергетики реалізовано проєкти в громадах, зокрема прифронтових, загальною потужністю 196 МВт.

Нині на різних етапах перебуває приблизно 3 ГВт нових проєктів. Ключове завдання на цей рік — повністю покрити потреби об’єктів критичної інфраструктури в кожному регіоні за рахунок розподіленої генерації. У підготовлених змінах до Стратегії розвитку розподіленої генерації до 2035 року Міненерго визначило потребу ще у 2,2–2,7 ГВт гарантованих генеруючих потужностей із розподілом по регіонах.

Міністерство також працює над спрощенням регуляторних і технічних вимог для реалізації таких проєктів, розширенням міжнародної підтримки та наданням технічної допомоги для прискорення розвитку газової генерації.

Російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили в Україні 8,5 ГВт генерувальних потужностей, зокрема теплових і гідроелектростанцій. Для невідкладного відновлення генерації потрібно близько 1 млрд доларів. Голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко раніше заявляв, що через масовані атаки в енергосистемі виник дефіцит, який наразі неможливо повністю покрити внутрішньою генерацією та імпортом електроенергії.

«Нафтогаз України» оцінює першочергові потреби в обладнанні для відновлення зруйнованих об’єктів у 250 млн євро. У 2025 році по об’єктах компанії завдали близько 24 комбінованих ударів із застосуванням понад 2 тисяч ракет і дронів, унаслідок чого втрачено значну частину потужностей із видобутку газу, а імпорт торік зріс до 6 млрд кубометрів.

З 2 лютого українські підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Наприкінці січня уряд також запустив програму «СвітлоДім», що передбачає допомогу мешканцям багатоквартирних будинків для забезпечення автономного електроживлення під час тривалих відключень. Окрім цього, Світовий банк надасть «Укренерго» 40 млн доларів на закупівлю обладнання для відновлення енергосистеми після атак РФ.