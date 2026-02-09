У Страсбурзі терміново розглянуть виділення кредиту на 90 млрд євро для оборони України

У Європарламенті вирішили значно прискорити процедуру надання Україні макрофінансової допомоги на суму 90 мільярдів євро. Голосування за цей важливий кредит відбудеться вже цієї середи, хоча раніше воно планувалося на кінець місяця. Президентка Європарламенту Роберта Мецола підтвердила перенесення дати під час відкриття пленарної сесії, пише Politico.

Речниця парламенту Дельфін Колар пояснила такі зміни оперативною домовленістю між ключовими політичними силами. Вона заявила: “Між політичними групами є згода”. Зокрема, домовленість підтримали Європейська народна партія, соціалісти та ліберали. Спільна позиція цих трьох фракцій гарантує отримання необхідної більшості голосів під час фінального рішення.

Затверджений план дозволить Єврокомісії залучати капітал на міжнародному борговому ринку під гарантії бюджету ЄС. Депутати також мають внести корективи до поточного фінансового плану союзу та механізму підтримки України. Прискорення процедури пов’язане з критичною потребою Києва в ресурсах для ведення бойових дій.

За наявними даними, без цих коштів Україна ризикувала залишитися без фінансування вже у квітні. Така ситуація могла стати катастрофічною для оборонного сектору на тлі мирних переговорів за посередництва США. Спочатку депутати планували проголосувати 24 лютого, до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Проте терміновість ситуації на фронті та в економіці змусила європейських лідерів діяти без зволікань. Підтримка великих фракцій забезпечує стабільність фінансування військових зусиль України в цей складний період. Остаточне рішення у середу зафіксує нові умови бюджетної допомоги для нашої держави.