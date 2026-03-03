Дзвінок із Москви і жорсткі заяви щодо України: Орбан діє в унісон із російською риторикою

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко розкритикував позицію президента Володимир Зеленський щодо транзиту російської нафти та пригрозив блокувати рішення ЄС на користь України після телефонної розмови з кремлівським ватажком.

3 березня Орбан провів переговори з російським лідером Владіміром Путіним. Як повідомили на сайті Кремля, сторони обговорили «актуальні теми російсько-угорської взаємодії» та реалізацію попередніх домовленостей. Путін також схвалив «принципову позицію» угорського керівництва щодо політико-дипломатичного врегулювання війни проти України.

Окрім цього, під час розмови йшлося про угорців, мобілізованих до ЗСУ, та осіб, які перебувають у російському полоні, а також про ситуацію на енергетичному ринку й операцію США в Ірані.

Невдовзі після дзвінка Орбан оприлюднив відеозвернення, в якому назвав заяви Зеленського щодо нафтопроводу «Дружба» цинічними та повідомив про лист до Європейської комісії. У зверненні до президентки ЄК він закликав забезпечити виконання домовленостей, які, за його словами, зобов’язують Україну здійснювати транзит нафти.

Орбан також заявив, що доки Зеленський не повернеться до «здорового глузду», Угорщина не підтримуватиме жодних рішень ЄС на користь України.

Передумовою конфлікту став удар російських військ 27 січня по об’єкту критичної інфраструктури групи Нафтогаз у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю була нафтоперекачувальна станція, що забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу «Дружба». Після цього Будапешт і Братислава звинуватили Київ у затягуванні відновлення транзиту та оголосили про обмеження постачання нафтопродуктів в Україну.

Послідовність подій — схвальні сигнали з Кремля, а згодом жорсткі заяви Будапешта та звернення до Єврокомісії — свідчить про синхронізацію позицій Угорщини з російською риторикою щодо енергетичного тиску на Україну.