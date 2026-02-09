Франція готує нові Mirage для України та розширює співпрацю в оборонній сфері

Україна та Франція підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння. Під час зустрічі в Києві міністр оборони України Михайло Федоров і міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен узгодили ключові пріоритети подальшої оборонної співпраці.

У Міністерстві оборони зазначили, що документ відкриває шлях до реалізації масштабних спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу. Під час переговорів сторони також обговорили джерела фінансування таких ініціатив, зокрема за рахунок кредитних механізмів Європейського Союзу та програми SAFE.

Французька сторона поінформувала про підготовку до передачі Україні додаткових винищувачів Mirage. Окремо обговорювали можливості прискорення їх постачання та подальшого посилення авіаційних спроможностей Збройних сил України. Паралельно триває робота над рекордними обсягами постачання керованих авіаційних бомб AASM Hammer.

Значну увагу сторони приділили розвитку протиповітряної оборони. Україна зацікавлена в подальшому постачанні систем SAMP/T, Mistral і Crotale, а також боєприпасів до них. Крім того, запропоновано спільно працювати над удосконаленням систем SAMP/T для підвищення їх ефективності у протидії балістичним загрозам. Триває співпраця щодо прискорення виробництва ракет Aster.

Також під час зустрічі обговорили постачання далекобійних засобів ураження, зокрема ракет SCALP.

У відомстві додали, що окремий фокус переговорів був спрямований на розвиток спільних проєктів між урядами та оборонними компаніями України і Франції. Йдеться про тестування нових безпекових рішень та розробку інноваційних систем радіоелектронної боротьби.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв про необхідність суттєвого нарощування виробництва зброї в Україні. За його словами, вже понад 40% озброєння, яке використовується на фронті, є українського виробництва, а до кінця року цей показник має зрости щонайменше до 50%. Також президент повідомив, що у 2026 році в Європі запрацюють десять експортних центрів українського озброєння.

Mirage 2000 — французький багатоцільовий винищувач, розроблений компанією Dassault Aviation у 1970-х роках. Літак перебував на озброєнні ВПС Франції наприкінці XX — на початку XXI століття та використовується арміями низки країн Європи, Азії й Латинської Америки. Раніше Франція повідомляла про модернізацію частини Mirage 2000-5F для України, зокрема для ураження наземних цілей і посилення систем радіоелектронної боротьби.