ДСНС спростувала чутки про масові отруєння на Полтавщині

Поширювана інформація в різних Telegram-каналах про "масові отруєння невідомою речовиною" на Полтавщині не відповідає дійсності та подається без підтверджених деталей, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомили у офіційному телеграм-каналі відомства, за уточненою інформацією від медиків, йдеться про випадки отруєння чадним газом.

ДСНС закликає орієнтуватися виключно на повні офіційні повідомлення МОЗ, ДСНС та обласних військових адміністрацій, щоб не поширювати паніку й дезінформацію.

Раніше ДСНС повідомляла про те, що У Полтаві та області 8 лютого чадним газом отруїлися восьмеро осіб, четверо з них — діти.