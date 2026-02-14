Велика Британія, Швеція, Франція, Німеччина та Нідерланди визнали, що Навального отруїли токсином екваторіальної жаби

Російський опозиційний політик Алєксєй Навальний помер унаслідок отруєння епібатидином — токсином, який отримують зі шкіри південноамериканської жаби-дереволаза. Про це заявили Велика Британія, Швеція, Франція, Німеччина та Нідерланди.

За інформацією Російська служба BBC, кілька незалежних лабораторій виявили цю речовину в зразках біоматеріалів покійного політика. Зазначається, що родині Навального вдалося вивезти ці матеріали за межі Росії для проведення досліджень.

Навальний помер 16 лютого 2024 року у віці 47 років у російській виправній колонії ІК-3 «Полярний вовк». Раніше він повернувся до Росії після лікування за кордоном, куди був евакуйований у зв’язку з отруєнням бойовою речовиною «Новачок». Російська влада наполягає, що смерть у в’язниці настала з природних причин.

За даними BBC, епібатидин є надзвичайно потужним нейротоксином. Його вперше виявили 1974 року, а хімічну структуру остаточно встановили у 1992-му. Попри сильний знеболювальний ефект і відсутність звикання, науковцям так і не вдалося визначити безпечну терапевтичну дозу. Досліди на тваринах показали, що речовина може спричиняти різке підвищення артеріального тиску, параліч дихання, судоми, кому та смерть.