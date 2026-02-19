Таємниця «отруєння» у Раді розкрита: результати перевірки продуктів та води

Причиною погіршення стану здоров’я народних депутатів та працівників Апарату Верховної Ради є не харчування, а вірусна інфекція. Про це свідчать результати комплексної перевірки, оприлюднені Парламентом.

Після появи інформації про можливе масове отруєння Центр превентивної медицини Державного управління справами (ДУС) провів ретельну інспекцію. Фахівці перевірили роботу їдальні, обстежили персонал, а також взяли проби продуктів харчування та питної води. За висновками експертів, жодних порушень, які могли б спричинити захворювання, не виявлено.

Причина хвороби — норовірус

Результати лабораторних аналізів показали, що причиною нездужання став норовірус. Це гостра інфекція, яка швидко передається від людини до людини, а не через продукти чи воду. Таким чином, версія про харчове отруєння в стінах Парламенту була офіційно спростована.

Заходи безпеки

В Апараті Верховної Ради повідомили, що наразі вжито додаткових профілактичних заходів для стримування поширення хвороби. Зокрема, посилено режим дезінфекції у приміщеннях Парламенту для забезпечення безпеки роботи депутатського корпусу та працівників.

Ситуація перебуває під контролем медичних служб, а робота закладу харчування продовжується у штатному режимі з дотриманням усіх санітарних норм.