Поліція відкрила справу через масове отруєння дітей у львівському розважальному центрі

У Львові після відвідування дитячого розважального центру Dragon Park до лікарні з симптомами отруєння звернулася 21 людина, з них 18 — діти. Роботу закладу тимчасово зупинили, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про інцидент повідомили в поліції.

Станом на ранок 24 лютого по медичну допомогу звернулася 21 особа. У пацієнтів інфекційної лікарні зафіксували симптоми гострої кишкової інфекції — нудоту, багаторазову блювоту, біль у животі та діарею. Стан хворих оцінюють як середньої важкости.

За попередніми даними слідства, 21 лютого всі постраждалі харчувалися в одному з львівських дитячих розважальних центрів. Після цього у відвідувачів почали проявлятися ознаки отруєння.

Адміністрація Dragon Park заявила, що роботу закладу призупинили щонайменше до 1 березня. Наразі там тривають перевірки за участи правоохоронців, фахівців Держпродспоживслужби та епідеміологів.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України — порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.