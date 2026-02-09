Варшава не вводитиме надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

У ніч проти 9 лютого польські військові радіолокаційні системи зафіксували об’єкти, схожі на повітряні кулі, які увійшли в повітряний простір країни. Про це повідомило Операційне командування Збройних сил Польщі.

Там зазначили, що всі об’єкти постійно ідентифікувалися та перебували під контролем військових. Ситуація, за оцінкою командування, була повністю контрольованою і не становила загрози ані для безпеки повітряного руху, ані для громадян Польщі.

Водночас польська поліція повідомила про інший інцидент із неідентифікованими об’єктами, які, за попередніми даними, також були повітряними кулями для контрабанди. За інформацією правоохоронців, вони залетіли до польського повітряного простору з території Білорусі в суботу, 17 січня. На північному сході Польщі поліція виявила їхні залишки разом із незаконними сигаретами.

Раніше у Варшаві заявляли, що не планують запроваджувати режим надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю, на відміну від Литви. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мартін Кервінський повідомляв, що ситуація на польсько-білоруському кордоні покращилася впродовж останніх тижнів.

Своєю чергою уряд Литви 9 грудня 2025 року оголосив надзвичайний стан через, як зазначалося, «гібридну атаку Білорусі». У пресслужбі литовської виконавчої влади пояснили, що рішення ухвалили через загрозу національній безпеці, життю та здоров’ю людей, а також майну і довкіллю, пов’язану із запуском із білоруської території повітряних куль, які перевозять контрабанду.