Британія на порозі зміни уряду: Кір Стармер може піти у відставку вже цього тижня

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер опинився у найглибшій політичній кризі з моменту призначення. За даними аналітиків Bloomberg, шанси голови уряду зберегти свою посаду до кінця поточного тижня оцінюють лише як 50 на 50.

Скандал навколо зв’язків з Епштейном

Приводом для гострого протистояння стало резонансне призначення Пітера Мандельсона послом Великої Британії у США. Постать Мандельсона викликала хвилю обурення через його минулі зв’язки з померлим фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини.

Це рішення спровокувало "ефект доміно" в уряді:

Втрата опори: Голова адміністрації прем’єра вже офіційно пішов у відставку, залишивши Стармера без ключового політичного союзника та захисту від внутрішньопартійних атак.

Ультиматум міністрів: Низка членів кабінету міністрів відкрито вимагає від Стармера добровільно скласти повноваження, погрожуючи ініціювати процедуру примусового усунення.

Хто може очолити уряд?

На тлі падіння рейтингу довіри до чинного прем’єра, політичні еліти вже обговорюють кандидатуру наступника. Основним претендентом на посаду лідера Лейбористської партії та прем'єр-міністра називають чинного міністра охорони здоров'я Веса Стрітінга.

Ситуація залишається критичною, оскільки відсутність єдності в уряді накладається на необхідність збереження стабільних відносин з Вашингтоном, які опинилися під загрозою через "фактор Мандельсона".